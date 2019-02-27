أوقاف الأقصر تعلن إعتماد الوزير للمدرسة العلمية الأولي بقرية النمسا لتصحيح المفاهيم الخاطئة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، اعتماد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المدرسة العلمية الأولى بإدارة أوقاف قرية النمسا بمدينة إسنا، والعاشرة على مستوى محافظه الأقصر، وذلك في إطار سعي وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتجديد الخطاب الديني.

وأوضحت مديرية أوقاف الأقصر – في بيان صحفي - أنه بافتتاح المدرسة العلمية بإدارة أوقاف النمسا تكون مديرية أوقاف الأقصر قد تم بها افتتاح (10) مدارس علمية موزعة على مستوى أرجاء المحافظة، علما بأن فلسفة هذه المدارس تقوم على تدريس أمهات الكتب من التراث الإسلامي وتتنوع الدراسة بها ما بين علوم الحديث والتفسير والفقه والسيرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

وسوف تعقد جلسات المدرسة العلمية الجديدة بالمسجد النموذجي بإدارة النمسا، وتتضمن أسماء المدرسين والكتب التي سيتم تدريسها كل من الشيخ السيد أحمد خليل "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، والشيخ أحمد الطيب فراج محمد "الحكم العطائية"، والشيخ حربي جعفر عبد الدايم "المنتخب في التفسير"، والشيخ محمود صالح محمد محمود "الشمائل المحمدية"، والشيخ عبد الرحيم عبد الرسول خضر سعيد "تدريب الراوي".

فيما أنهت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، فعاليات التصفيات الختامية لمسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية علمى وأدبى بنين على مستوى المنطقة بمشاركة أبناء المعاهد بمختلف الإدارات لاختيار منتخب المنطقة، ليقوم بتمثيلها فى نهائيات المسابقة بقطاع المعاهد بالقاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وشهدت قاعة رعاية الطلاب إجراء فعاليات المسابقة على طلاب المرحلة الثانوية بالقسم العلمى بنين، والتى أسفرت عن فوز معهد الشيخ الأمير بالمركز الأول بمجموع 72 درجة من مائة، وحصل معهد محمد رجب بالمركز الأول المكرر بمجموع 72 درجة ، بينما حل معهد أرمنت الحيط بالمركز الثانى بمجموع 65 درجة ، وجاء معهد القرنة فى المركز الثالث بمجموع 63 درجة، وفى المرحلة الثانوية القسم الأدبى بنين فاز معهد زرنيخ بالمركز الأول بمجموع 77 من مائة، وجاء فى المركز الثانى معهد الأقالتة بمجموع 71 درجة ، بينما حصل معهد طفنيس على المركز الثالث بمجموع 58 درجة.

أما فى المرحلة الثانوية للقسم العلمى فتيات نجح فريق معهد فتيات منشاة العمارى فى الحصول على المركز الأول بمجموع 84 من مائة ، وجاء معهد فتيات الشيخ الأمير فى المركز الثانى بمجموع 78 درجة ؛ بينما حل معهد فتيات محمد رجب بالمركز الثالث بمجموع 69 درجة.

وقد تابع هذه المسابقات لجنة من موجهى المرحلة بإشراف محمود عبد الرحمن، وسوزان عبده مسئولا النشاط الثقافى برعاية الطلاب، وقد أكد عبد الجليل محمد عبد الجليل مدير رعاية الطلاب بالمنطقة، على أن فعاليات المسابقة تمت بشفافية كبيرة.



معاهد الشيخ الأمير وزرنيخ ومنشأة العماري يصعدان لنهائيات مسابقة أوائل الطلبة

جانب من مسابقات الاوائل للطلاب بمنطقة الاقصر الازهرية