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أسهم أوروبا تنخفض صباحا بعد صعودها 3 أيام

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:07 م
أسهم أوروبا تنخفض صباحا بعد صعودها 3 أيام أسهم أوروبا
رويترز
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انخفضت الأسهم الأوروبية فى التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء لتوقف موجة صعود استمرت 3 أيام، فيما هوى سهم إير فرانس- كيه.إل.إم بعد أنباء عن عزم حكومة هولندا رفع حصتها فى شركة الطيران.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6% بحلول الساعة 0857 بتوقيت جرينتش، لينهى موجة الصعود بعد أن سجل أمس أعلى مستوى منذ بداية أكتوبر. ونزلت جميع بورصات القارة.

وتخلف المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى عن السوق الأوسع فى الوقت الذى يحوم فيه الاسترلينى قرب أعلى مستوى فى 5 أشهر مقابل الدولار وسط آمال جديدة بتفادى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق.

وكان قطاع الرعاية الصحية هو الوحيد الذى ارتفع مؤشره فى التعاملات المبكرة، وتكبدت قطاعات السفر والترفيه والكيماويات والتجزئة أكبر الخسائر.

وعلى مستوى الأسهم، تتجه أسهم شركة الطيران إير فرانس كيه.إل.إم لتسجيل أسوأ أداء يومى فيما يزيد على 10 سنوات بعد أن قالت الحكومة الهولندية إنها ستستحوذ على حصة 14% فى الشركة، مما يسلط الضوء على التوترات بين هولندا وشركائها الفرنسيين فى الشركة.

كما هبط سهم بايرسدورف إلى أدنى مستوياته فى عامين، بعدما حذرت الشركة المصنعة لمنتجات نيفيا للعناية بالبشرة من أن هوامش أرباح التشغيل ستنخفض هذا العام، مع إعلان الرئيس التنفيذى الجديد للشركة أن قطاع السلع الاستهلاكية "مضطرب".


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