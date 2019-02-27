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أسعار العملات اليوم الأربعاء 27-2-2019

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:23 ص
أسعار العملات اليوم الأربعاء 27-2-2019 عملات _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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سجلت أسعار العملات، اليوم الأربعاء 27-2-2019،استقرار فى مختلف البنوك المصرية ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى، الدولار الأمريكى، والذى استقر سعره عند 17.47 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية.

 

كما استقر سعر الريال السعودى، عند 4.65 جنيه للشراء، و 4.69 جنيه للبيع.

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء والتى جاءت كالتالى

​سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.46 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.46 جنيه للشراء

17.56 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.46  جنيه للشراء

17.56  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.46 جنيه للشراء

17.56 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.52 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.47 جنيه للشراء

17.57 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.47  جنيه للشراء

17.57  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ارتفاعا طفيفا وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.86جنيه للشراء، 20.02 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم،ارتفاعا طفيفا،وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 23.12 جنيه للشراء، و 23.29 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقرسعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.66 جنيه للشراء، و 4.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم،ارتفاعا طفيفا طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 57.54 جنيه للشراء، 57.89 جنيها للبيع.

 


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