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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 27 - 2 -2019

الأربعاء، 27 فبراير 2019 08:11 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 27 - 2 -2019 بورصة - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-2-2019.
 

إيقاف تداول 3 شركات

 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.
 
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الحديثة للمواد العازلة، مصر للأسمنت-قنا، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير.
 
البورصة تخسر 3.9 مليار جنيه
 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.97 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.962 مليار جنيه.
 
    
وبلغ حجم التداول على الأسهم 234 مليون ورقة مالية بقيمة 661 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.4 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.49%، والعرب على 8.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.98%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 13.2 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 7.1 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 538 ألف جنيه، 19 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 14772 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2457 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% عند مستوى 18793 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 714 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1801 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 95 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة
 
    

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

 
- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 12.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%
 
 
- الحديثة للمواد العازلة بسعر إغلاق 1.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.22%
 
 
- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 15.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.37%
 
 
- مصرف أبو ظبى الإسلامى بسعر إغلاق 13.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.61%
 
 
- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 6.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.27%
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 25.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.63%
 
 
- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 14.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.60%
 
 
 - العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 10.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%
 
 
 
- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 85 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.33%
 
 
 
- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر  إغلاق 3.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.27%
 
 
 

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