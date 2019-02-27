أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 27-2-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 27-2-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.97 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.962 مليار جنيه.

البورصة تخسر 3.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.97 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.962 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 234 مليون ورقة مالية بقيمة 661 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.4 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.49%، والعرب على 8.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.98%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 13.2 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 7.1 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 538 ألف جنيه، 19 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 14772 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2457 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% عند مستوى 18793 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 714 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1801 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.

وارتفعت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 95 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة

موبكو

قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، إنه جاري الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم بشأن الدعوى التحكيمية الدولية، المقامة من شركة أجريوم الكندية ضد المصرية للمنتجات النتروجينية -تابعة-.

وأوضحت موبكو في بيان للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أن المصرية للمنتجات النتروجينية قامت بالرد على طلب التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس بأن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ لعدة شروط منها عدم إكتمال الرصيف البحري.

وكانت أجريوم قامت بإيداع طلب تحكيم أمام المحكمة الدولية التجارية بباريس بالدعوة التحكيمية والتي تطلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ إتفاقية التسويق بمبلغ تقديري 140 مليون دولار.

البنك التجارى

أعلن البنك التجاري الدولى، عن تقدمه بتظلم أمام المحكمة المختصة على قرار لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية بشأن التصويت التراكمي في انتخابات مجلس إدارة الشركات المقيدة والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بعدما رفضت لجنة التظلمات بالهيئة التظلم المقدم من البنك.