أحد منقذى ضحايا حريق محطة مصر: استخدمنا البطاطين فى إطفاء النار بأجسام المواطنين

كتب رضا حبيشى

أكد وليد مرضى حسن العامل بأحد أكشاك محطة مصر، أنه كان يستخدم البطاطين فى إطفاء النيران التى اشتعلت فى أجسام المواطنين الذين تصادف وجودهم على الرصيف أثناء تصادم الجرار رقم 2302 بصدادات نهاية الرصيف.

وأضاف العامل التابع للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم المملوكة لهيئة السكة الحديد، أنه يعمل فى كشك تابع لشركته وتفاجأ الساعة بين 9.30 و9.45 صباحا بجرار يدخل بسرعة غير عادية على الرصيف حتى تصادم فى نهاية الرصيف وانفجر تانك السولار به وامتدت النيران فى أجسام بعض المواطنين.

وأوضح العامل أنه مع وزملاءه كانوا يستخدمون البطاطين فى إطفاء النيران التى اشتعلت بأجسام الركاب وحذرهم من استخدام المياه حتى لا تزيد إصاباتهم، وتمكنوا من إطفاء النيران فى أجسام بعض الركاب.