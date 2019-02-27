video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 06:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أحد منقذى ضحايا حريق محطة مصر: استخدمنا البطاطين فى إطفاء النار بأجسام المواطنين

الأربعاء، 27 فبراير 2019 06:11 م
أحد منقذى ضحايا حريق محطة مصر: استخدمنا البطاطين فى إطفاء النار بأجسام المواطنين حريق محطة مصر
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

أكد وليد مرضى حسن العامل بأحد أكشاك محطة مصر، أنه كان يستخدم البطاطين فى إطفاء النيران التى اشتعلت فى أجسام المواطنين الذين تصادف وجودهم على الرصيف أثناء تصادم الجرار رقم 2302 بصدادات نهاية الرصيف.

وأضاف العامل التابع للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم المملوكة لهيئة السكة الحديد، أنه يعمل فى كشك تابع لشركته وتفاجأ الساعة بين 9.30 و9.45 صباحا بجرار يدخل بسرعة غير عادية على الرصيف حتى تصادم فى نهاية الرصيف وانفجر تانك السولار به وامتدت النيران فى أجسام بعض المواطنين.

وأوضح العامل أنه مع وزملاءه كانوا يستخدمون البطاطين فى إطفاء النيران التى اشتعلت بأجسام الركاب وحذرهم من استخدام المياه حتى لا تزيد إصاباتهم، وتمكنوا من إطفاء النيران فى أجسام بعض الركاب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير مستشفى السكة الحديد يكشف قصة إنقاذ طفلة حادث رمسيس من الموت

انفجار محطة مصر

انفجار السكة الحديد

حريق محطة مصر

السكة الحديد

حريق القطارات

وقف حركة القطارات

حصيلة ضحايا حريق محطة مصر




لا تفوتك
السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة