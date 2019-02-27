قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية زيارته لموسكو وادعاءه أنه لا يوجد شريك فلسطيني وانه على استعداد لعقد لقاء إذا ما وجد زعيم فلسطيني هي تصريحات غير صحيحة على الاطلاق .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن أبو ردينة قوله أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق ورتب لقاء مع نتنياهو في موسكو، ووافق الرئيس على حضوره، لكن نتنياهو تهرب من هذا الاجتماع .

واكد أن الرئيس عباس كان دائما على استعداد لتلبية طلب الرئيس بوتين لمثل هذا اللقاء في أي وقت سواء مع رئيس الوزراء الحالي، أو مع أي رئيس وزراء إسرائيلي قادم بعد الانتخابات من اجل تحقيق السلام العادل والدائم.