28 فبراير.. الكنائس الغربية تبدأ الصوم الكبير لمدة 55 يوما حتى عيد القيامة

سارة علام

تبدأ الكنائس التى تتبع التقويم الغربى الجمعة الثامن والعشرين من فبراير، الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا حيث تنتهى أيام الصوم ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد.

ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

ويتخلل فترة الصوم الكبير أجواء من العبادة والروحانيات حيث يتم الابتعاد عن كافة مصادر الشهوة سواء كانت فكرية أو جسدية.

والغرض التقليدى من الصوم الكبير، إعداد المؤمن من خلال الصلاة، والتوبة من الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة.