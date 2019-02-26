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بينهم معتز مطر وحمزة زوبع ووجدى غنيم..

26 مارس.. الحكم فى طعن المتهمين بـ"طلائع حسم" على إدراجهم بقوائم الإرهاب

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:08 ص
26 مارس.. الحكم فى طعن المتهمين بـ"طلائع حسم" على إدراجهم بقوائم الإرهاب معتز مطر وحمزة زوبع ووجدى غنيم ومحمد ناصر أبرز المتهمين -ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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حجزت محكمة النقض، اليوم ، أولى جلسات طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا، بـ "طلائع حسم الإرهابية"، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، لجلسة 26 مارس للحكم.
 
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، قضت بإدراج 187 متهمًا على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية".
 
ومن بين الأسماء المدرجة، معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.
 
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كشفت عن اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.

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