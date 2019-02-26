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وكيل صحة الأقصر يفاجئ حملات تطعيم الأطفال ويعلن تطعيم 161 ألف طفل حتى الآن

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:57 م
وكيل صحة الأقصر يفاجئ حملات تطعيم الأطفال ويعلن تطعيم 161 ألف طفل حتى الآن جانب من الجولة
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبد الجود، مرورا مفاجئا على بعض فرق تطعيم شلل الأطفال الثابتة والمتنقلة داخل مركز وإدارة أرمنت أثناء فعاليات اليوم الثالث للحملة القومية للتأكد من حسن سير العمل.

 

وقال وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه قد تم تطعيم 161281 طفل من مجموع 193635 طفل، خلال اليومين الاول والثاني من الحملة أي بنسبة 83.3% من المستهدف، بإجمالى عدد فرق مشاركة 666 فرقة منتشرة فى جميع أرجاء المحافظة للوصول لجميع الأطفال المستهدفين وتطعيمهم، مشيرًا إلى تواجد الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والتجمعات السكنية، وأن الفرق المتحركة تتنقل من منزل الي منزل من قبل فرق مدربة ومعتمدة من مديرية الصحة بالأقصر.


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