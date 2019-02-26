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وفد من الفاتيكان يضع حجر أساس كاتدرائية الكاثوليك بمدينة ناصر بأسيوط

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:30 ص
وفد من الفاتيكان يضع حجر أساس كاتدرائية الكاثوليك بمدينة ناصر بأسيوط البابا فرانس بابا الفاتيكان
أسيوط - محمود عجمى
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أنهت الكنيسة الكاثوليكية بمحافظة أسيوط، استعداداتها لاستقبال الكاردينال ساندري لويناردو رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، وذلك فى زيارة قصيرة إلى الكاتدرائية ومكاتب الإبرشية، كما سيلتقي نيافته بالكهنة وأعضاء الرهبانيات في دير درنكة ويشهد عدة فعاليات.

وقال الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، أن الكنيسة تستقبل  الكاردينال ساندرى لويناردو رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، للمشاركة في التدشين الرمزى لوضع حجر الأساس لكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمدينة ناصر غرب أسيوط بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، كما سيتم زيارة مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة بأسيوط، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

يذكر أن الكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما والمبعوث الخاص لقداسة البابا فرنسيس، يزور مصر، وعدد من الإيبارشيات بالمحافظات المختلفة، فى الفترة بين 24 فبراير حتى 4 مارس 2019، بمناسبة الاحتفال بالمئوية الثامنة، لمقابلة القديس فرنسيس الأسيزى والملك الكامل الأيوبى.

 

 


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