video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وفاة عادل عبدالعزيز رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:51 ص
وفاة عادل عبدالعزيز رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق وكالة انباء الشرق الأوسط
(أ ش أ )
إضافة تعليق

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ عادل عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق عن عمر يناهز 65 عاما بعد فترة عطاء طويلة للعمل الصحفى منذ تخرجه فى كلية الإعلام.

والمغفور له حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة عام 1978، وشغل منصب رئاسة مجلسى الإدارة والتحرير خلال الفترة من مارس 2011 حتى نوفمبر 2013، ثم عمل كمستشار صحفى للوكالة.

وكان قد التحق بالعمل الصحفى بالوكالة عام 1979 وتدرج فى العديد من المناصب، وعمل كمحرر عسكرى لسنوات طويلة ،، كما عمل مراسلا للوكالة بالسودان خلال الفترة من أكتوبر 1992 حتى فبراير 1997.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ندوة بوكالة انباء الشرق الاوسط حول دور الصحافة فى مواجهة الشائعات

وكالة "أنباء الشرق الأوسط" تبرز زيارة وفد الإعلاميين الأفارقة لـ"اليوم السابع"

عادل عبد العزيز

وكاله انباء الشرق الاوسط

وفاه عادل عبد العزيز




لا تفوتك
المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة