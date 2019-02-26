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وزير خارجية باكستان يدعو لاجتماع طارئ بعد انتهاك طائرات هندية للخط الحدودى

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 08:04 ص
وزير خارجية باكستان يدعو لاجتماع طارئ بعد انتهاك طائرات هندية للخط الحدودى عمران خان رئيس الوزراء الباكستانى
أ ش أ
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دعا وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى اليوم الثلاثاء إلى اجتماع طارئ لكبار المسؤولين بالوزارة، وذلك على خلفية ما أعلنه الجيش الباكستانى بشأن انتهاك طائرات عسكرية هندية لخط السيطرة الحدودى بين البلدين.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن المتحدث باسم الجيش الباكستانى الميجور جنرال آصف غفور قوله إن طائرات عسكرية هندية انتهكت خط السيطرة ودخلت من قطاع "مظفر أباد" ثم اضطرت إلى العودة بسبب استجابة القوات الجوية الباكستانية فى الوقت المناسب.

وتأتى هذه التطورات فى أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين بعد عملية تفجير انتحارى يوم 14 فبراير الجارى شهدها إقليم "كشمير" - المتنازع عليه بين البلدين - وقتل فيها 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة متشددة تتمركز فى باكستان .. وألقت نيودلهى بالمسؤولية عنها على إسلام أباد ، التى نفت أى دور لها فى الهجوم.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران : شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".


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