وزير باكستانى يحث الهند على "إعمال العقل" بعد ضربات جوية

رويترز

قال وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قرشى اليوم الثلاثاء إنه ينبغى على الهند "إعمال العقل" بشكل أكبر وذلك بعدما عبرت طائرات هندية الحدود إلى باكستان ونفذت ما وصفه وزير هندى بأنها ضربة جوية على معسكرات للمتشددين.

وحذر قرشى الهند من تحدى باكستان. ونقلت إذاعة راديو باكستان الرسمية عنه قوله "ينبغى إعمال العقل بشكل أكبر فى الهند". وأضافت الإذاعة على موقعها "قال وزير الخارجية إنه يتعين على الأمة ألا تقلق بشأن التصرف الهندى لأن المدافعين عن البلد مستعدون تماما للرد على أى مغامرة غير محسوبة".

وأضاف أن القوات المسلحة الباكستانية والمواطنين في حالة تأهب وقادرون على الدفاع عن كل زاوية وركن من البلاد، وذلك على خلفية انتهاك طائرات عسكرية هندية لخط السيطرة الحدودي بين الجانبين.

ووصف قريشي هذه الواقعة بـ "العدوان"، مشيرا إلى أن القيادة الهندية أصبحت مرتبكة، كما أنها تجازف وتخاطر بالسلام الإقليمي لتحقيق مكاسب سياسية.

وأوضح أنه سيعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء عمران خان ليطلعه على نتائج الاجتماع التشاوري الذي سيعقد في وزارة الخارجية خلال ساعات.