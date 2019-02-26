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وزير النقل يكلف السكة الحديد بتركيب كاميرات بكل أبراج مراقبة مسير القطارات

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 07:00 ص
وزير النقل يكلف السكة الحديد بتركيب كاميرات بكل أبراج مراقبة مسير القطارات الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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كلف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، هيئة السكة الحديد بتركيب كاميرات فى كل أبراج المراقبة والتحكم فى حركة القطارات والمنتشرة بطول خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية، حيث تتم مراقبة أجهزة التحكم فى مسير القطارات على مدار الساعة.

 

وطالب وزير النقل هيئة السكة الحديد أن تتضمن مشروعات تحديث إشارات خطوط السكة الحديد تركيب كاميرات مراقبة فى الأبراج المسئولة عن التحكم فى حركة القطارات، لحمايتها أى من عبث أو أى محاولات تخريب محتملة تهدد حركة القطارات.

 

وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أكد فى تصريحات سابقة أن توريد أول دفعة من العربات الجديدة الـ1300 المتعاقد عليها للسكة الحديد منتصف 2020، حيث سيتم بدء توريد هذه العربات بواقع 20 عربة شهريا، وأن الجرارات الجديدة المتعاقد عليها مع الجانب الأمريكى ستدخل الخدمة فى شهر أكتوبر المقبل.


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السكة الحديد

حركة القطارات

هيئة السكة الحديد




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