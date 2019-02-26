وزير العدل يستقبل المجلس الاستشارى لمكافحة الفساد بالاتحاد الإفريقى

كتب ـ إبراهيم قاسم

استقبل المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، وفدا من أعضاء المجلس الاستشارى لمكافحة الفساد للاتحاد الإفريقى، لبحث سبل التعاون لمكافحة الفساد.

وتناول اللقاء مناقشة أوجه تفعيل اتفاقية مكافحة الفساد الإفريقية والتى وقعت مصر عليها، وكيفية الاستفادة من الخبرة المصرية في مكافحة الفساد والحوكمة للقطاعات الإدارية علي مستوي الدول الإفريقية.

واستعرض وزير العدل مع الوفد أوجه التعاون المشترك مع المجلس من خلال تدريب وفود من دول الاتحاد الافريقي بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، مع وضع البرامج التدريبية الملائمة للموضوعات التى يحددها المجلس الاستشارى.

جدير بالذكر، أن هذا اللقاء يأتي في مستهل زيارة اعضاء المجلس الاستشاري الي جمهورية مصر العربية، للمشاركة في دورة تدريبية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة، ويضم الوفد قاضي بمحكمة النقض ببوركينا فاسو، والمدعى العام لدولة زيمبابوى، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بناميبيا، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية بدولة تنزانيا، وقاضية مصرية بمحكمة الاستئناف اعضاء المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد بالاتحاد الافريقي.