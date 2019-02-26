وزير الطيران يثمن جهود العاملين فى استقبال ضيوف القمة العربية الأوروبية

وجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، رسالة تهنئة للعاملين بقطاع الطيران المدنى، وذلك عقب النجاح الذي حققه العاملون خلال استقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العربية الأوروبية، التى انعقدت بمدينة شرم الشيخ.

وقال يونس المصري خلال رسالته للعاملين،: "خالص الشكر والتقدير لكل الزملاء بقطاع الطيران المدني ممن ساهموا بجهَد مشرف مع كافة الجهات المعنية بتنظيم أعمال القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ، والتى ضمت عددا من الملوك والرؤساء، وكان له عظيم الأثر فى خروج القمة بهذه الصورة المشرفة أمام العالم، وثبت قدرة مصر على تنظيم، واستضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة الهامة".

أضاف وزير الطيران المدنى، فى رسالته للعاملين :" أخص بالذكر أبنائى العاملين بالمطارات المصرية المختلفة من مختلف التخصصات بمطارى القاهرة وشرم الشيخ الدولى، على جهدهم الكبير والمظهر الجميل، وحسن الضيافة، للوفود المشتركة".