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وزير الرياضة لطلاب جامعة عين شمس: "متخلوش حد يلعب بهويتكم"

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:27 م
وزير الرياضة لطلاب جامعة عين شمس: "متخلوش حد يلعب بهويتكم" أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
كتب ــ محمود راغب - تصوير كريم عبد العزيز
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قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن هناك 16 دولة صوتت لمصر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية، موجها كلمته لطلاب جامعة عين شمس قائلا :"متخليش حد يلعب بهويتكم ومصر بقت فى حته تانيه" .
 
 
وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته باللقاء المفتوح الذى تنظمة الجامعة بمشاركة الآلاف من الطلاب، أن بطولة الأمم الإفريقية ستكون نقطة الانطلاق لعودة الجماهير مرة أخرى، لافتا إلى أنه يتم حاليا تجهيز الملاعب المستضيفة لمباريات البطولة وستكون مؤمنة وفق أعلى نظم التأمين ومفيش عشوائية .
 
 
وتابع وزير الرياضة قائلا :"عاوزين يكون شكلنا حلو فى المدرجات ونحافظ على الصورة الذهنية للمشجع المصرى فى البطولة "، معلنا دعم الوزارة للملاعب الخماسية بجامعة عين شمس وتجهيزات صالة اللياقة البدنية .
 
وعن سؤال حول فريقه المفضل، رد الوزير قائلا "أنا كنت بلعب فى الزمالك وبحترم الأهلى جدا وبحب محمد صلاح كأحد أفضل المحترفين فى الكرة المصرية ".
 
 
 

 


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