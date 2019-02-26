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وزير الدفاع الباكستانى: انتهاك الهند للمجال الجوى غير مقبول

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:42 م
وزير الدفاع الباكستانى: انتهاك الهند للمجال الجوى غير مقبول الجيش الباكستانى
أ ش أ
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قال وزير الدفاع الباكستانى برويز ختك إن "انتهاك المقاتلات الهندية للمجال الجوى الباكستانى على الخط الفاصل فى كشمير غير مقبول بأى ثمن".
وأكد ختك بشكل قاطع - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية - أن "القوات المسلحة الباكستانية فى حالة تأهب للدفاع عن الوطن"، مشيرا إلى أن "الشعب الباكستانى مستعد لدفع أى ثمن للدفاع عن سيادة البلاد".
كانت باكستان أعلنت فجر اليوم أن مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوى فوق "خط المراقبة" فى كشمير، مؤكدة أن مقاتلاتها تصدت للطائرات الهندية وأرغمتها على العودة. 
وتأتى هذه التطورات فى أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين بعد تفجير انتحارى شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجارى وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية. وألقت نيودلهى باللوم على إسلام آباد التى نفت أى دور لها فى الهجوم.


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