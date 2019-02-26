وزير الخارجية لـCNBC الأمريكية: السيسى الرجل المناسب فى ظل التهديدات

كتبت ريم عبد الحميد

أشاد وزير الخارجية سامح شكرى بالإصلاحات الاقتصادية التى تشهدها مصر، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يظل الرجل المناسب للمهمة فى ظل التهديدات المستمرة للأمن والاستقرار.

وفى مقابلة أجرتها معه قناة CNBC الأمريكية خلال القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ، قال شكرى إن الرئيس كان بالطبع ناجحا فى خلق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادى وتنفيذ الإصلاح الاقتصادى، ونرى العائدات الأولى لهذا الإصلاح.

وسرد شكرى العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تجرى ومنها بناء مدن جديدة وبنية تحتية فى مجال النقل للسكان المتزايد عددهم فى البلاد، وأشار إلى أن الرئيس يشرف على مضاعفة شبكات الطرق و12 مدينة وعدد هائل من الوحدات السكنية حوالى مليونين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان السيسى الرجل المناسب للمهمة، فى ظل ما تشهده مصر من نقاش حول التعديلات الدستورية، أجاب وزير الخارجية قائلا: "هو كذلك ويظل كذلك".

وتابع شكرى قائلا: إن هناك مناقشات لها علاقة بتعديل الدستور الذى ربما يتم تمريره، وهناك قضايا لا تزال قيد التفسير وهناك نقاش عام، والقرار فى النهاية لثلثى أعضاء البرلمان.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر بحاجة لمواصلة العمل من أجل القضاء على الإرهاب الذى يهاجم جيشنا ومدنيينا ومؤخرا الحجاج فى الصحراء الغربية، وقد حققت القوات الأمنية الكثير، وبشكل عام لا يزال الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى مزيد من التعاون من قبل المجتمع الدولى.