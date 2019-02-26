وزير الخارجية الإيرانى: الصراع الحزبى "سم قاتل" لسياسة طهران الخارجية

رويترز

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف فى مقابلة نشرتها صحيفة الجمهورية الإسلامية اليوم الثلاثاء بعد يوم من إعلانه الاستقالة إن الصراع بين الأحزاب والفصائل فى إيران له تأثير "السم القاتل" على السياسة الخارجية.

وتشير تصريحات ظريف إلى أنه ربما استقال بسبب ضغوط من عناصر محافظة عارضت دوره فى التفاوض على الاتفاق النووى التاريخى مع القوى الكبرى عام 2015.

وقال ظريف فى المقابلة "يتعين علينا أولا أن نبعد سياستنا الخارجية عن قضية صراع الأحزاب والفصائل... السم القاتل بالنسبة للسياسة الخارجية هو أن تصبح قضية صراع أحزاب وفصائل". ولم يقبل الرئيس حسن روحانى رسميا الاستقالة التى أعلنها ظريف على إنستجرام أمس الاثنين.

وفى السياق نفسه، حث ظريف الدبلوماسيين وموظفى وزارة الخارجية على ألا يستقيلوا وذلك بعد يوم من إعلانه تقديم استقالته.

وقال تعليقا على استقالات محتملة بالوزارة بعد استقالته "أشدد على كل الإخوة والأخوات الأعزاء في وزارة الخارجية والمكاتب الممثلة ضرورة مواصلة واجباتهم دفاعا عن البلاد بقوة والابتعاد عن هذه التصرفات".

وأضاف "تشرفت بالعمل إلى جواركم. وآمل أن تقود استقالتي إلى عودة وزارة الشؤون الخارجية إلى مكانها المشروع في العلاقات الخارجية. أشكركم جميعا".