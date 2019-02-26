video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الإيرانى: الصراع الحزبى "سم قاتل" لسياسة طهران الخارجية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 08:28 ص
وزير الخارجية الإيرانى: الصراع الحزبى "سم قاتل" لسياسة طهران الخارجية وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف فى مقابلة نشرتها صحيفة الجمهورية الإسلامية اليوم الثلاثاء بعد يوم من إعلانه الاستقالة إن الصراع بين الأحزاب والفصائل فى إيران له تأثير "السم القاتل" على السياسة الخارجية.

وتشير تصريحات ظريف إلى أنه ربما استقال بسبب ضغوط من عناصر محافظة عارضت دوره فى التفاوض على الاتفاق النووى التاريخى مع القوى الكبرى عام 2015.

وقال ظريف فى المقابلة "يتعين علينا أولا أن نبعد سياستنا الخارجية عن قضية صراع الأحزاب والفصائل... السم القاتل بالنسبة للسياسة الخارجية هو أن تصبح قضية صراع أحزاب وفصائل". ولم يقبل الرئيس حسن روحانى رسميا الاستقالة التى أعلنها ظريف على إنستجرام أمس الاثنين.

وفى السياق نفسه، حث ظريف الدبلوماسيين وموظفى وزارة الخارجية على ألا يستقيلوا وذلك بعد يوم من إعلانه تقديم استقالته.
 
وقال تعليقا على استقالات محتملة بالوزارة بعد استقالته "أشدد على كل الإخوة والأخوات الأعزاء في وزارة الخارجية والمكاتب الممثلة ضرورة مواصلة واجباتهم دفاعا عن البلاد بقوة والابتعاد عن هذه التصرفات".

وأضاف "تشرفت بالعمل إلى جواركم. وآمل أن تقود استقالتي إلى عودة وزارة الشؤون الخارجية إلى مكانها المشروع في العلاقات الخارجية. أشكركم جميعا".

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أول تعليق من جواد ظريف على استقالته: وزير خارجية إيران فقد احترامه بسبب صورة

إسرائيل معلقة على استقالة وزير خارجية إيران: من سيكذب بدلا عنه؟

تشاورات مكثفة مع وزير خارجية إيران لإثنائه عن الاستقالة

إيران

محمد جواد ظريف

الأحزاب الإيرانية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة