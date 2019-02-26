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وزير الخارجية: أقمنا أكبر مسجد وكاتدرائية لمنع أى تفرقة على أساس دينى

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:37 م
وزير الخارجية: أقمنا أكبر مسجد وكاتدرائية لمنع أى تفرقة على أساس دينى سامح شكرى وزير الخارجية
كتب سمير حسنى
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ألقى سامح شكرى وزير الخارجية بيان مصر أمام مجلس حقوق الإنسان فى دورته الـ44 فى جنيف، مؤكدا أن العالم يواجه تحديات تتطلب المزيد من الجهد لمواجهتها من بينها التطرف.

 

وقال وزير الخارجية، إن هناك العديد من الدول التى يتواجد بها جماعات إرهابية تحتاج إلى مساعدات لنشر الاستقرار ومواجهة الإرهاب ومن يمولونه مع الاحتفاظ بحقوق الإنسان والتعايش السلمى، متابعاً: مصر تؤكد على أهمية تعزيز التعاون العالمى فى مجال حقوق الإنسان وحل النزاعات.

 

وأكد سامح شكرى، على أن مصر شهدت فى السنوات الأخيرة خطوات كثيرة فى مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تمثل استراتيجية هامة جدا لكل الدول وذلك لتحقيق مستقبل أفضل.

 

واستعرض وزير الخارجية الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية فى مجال حقوق الإنسان، موضحا أن العام 2018 شهد وضع استراتيجية لحقوق الإنسان من أجل تنفيذها، وكذلك القدرات البشرية وتحقيق الالتزامات الوطنية لضمان التواصل مع المجتمع الدولى، وقام الرئيس السيسي باطلاق مبادرة لحوار مجتمعى لكل الجهات المعنية والمهتمة بما فيها منظمات غير حكومية لتحقيق التنمية فى مجال الشفافية، فضلا عن إنشاء أكبر مسجد وكاتدرائية فى الشرق الأوسط بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك لمنع أى تفرقة على أساس دينى داخل المجتمع المصرى.


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