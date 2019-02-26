وزير التموين: الحكومة تدعم الصناعة الوطنية ومنها سكر القصب

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن الحكومة تدعم الصناعات الوطنية ومنها سكر القصب، فى ظل التنافس العالمى، وضرورة الاهتمام بجودة الصناعة ورفع مستوى الأداء فى الإنتاج.

وأضاف وزير التموين، فى تصريحات على هامش الجولة التفقدية داخل مصنع سكر كوم أمبو بأسوان، أن الحفاظ على الصناعة الوطنية أمر ضرورى ويتطلب رفع مستوى الأداء فى الإنتاج، والحفاظ على قيمته، وتعيين مشرفين من المصانع للمزارع، بجانب تحسين وسائل النقل.

وأشار المصيلحى، إلى ضرورة رفع إنتاج فدان قصب السكر بحيث ينتج أكثر من 40 طنا للفدان الواحد، معلقا: "وإلا سيعتبر خسارة"، موضحا أن سعر كيلو السكر المستورد وصولا إلى السوق يكلف الوزارة 8.5 جنيه، ويعد أقل تكلفة من الكيلو المحلى الذى تستلمه الوزارة من المصانع، مشيرا إلى أنه لذلك لم تفرض رسوم التوريد، ونعمل على زيادة إنتاجية الفدان.

واستمع وزير التموين إلى شرح من المهندس محمد عبده مدير المصانع والذى أكد أن الإنتاج اليومى للمصانع وصل إلى 1500 طن سكر، حيث إنتاج حوالى 15 طن يومياً من محصول قصب السكر لتساهم مصانع سكر كوم أمبو والتى تعد من أقدم وأهم القلاع الصناعية بأسوان فى توفير تلك السلعة الإستراتيجية، موضحاً أنه فى الفترة الأخيرة تم إنشاء مرجل بخارى جديد صديق للبيئة (تكوما) لمصنع سكر كوم أمبو بطاقة 120 طن بخار / ساعة وهو ما يعادل طاقة 6 من المراجل القديمة الموجودة بالمصنع، كما أنه يضم وحدة لمعالجة الصرف الصناعى بطاقة 50 م3/ يومياً.