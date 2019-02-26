وزير التعليم العالى ينعى الطفل زياد خالد بعد وفاته بمستشفى المنصورة الجامعى

كتب وائل ربيعى

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الطفل زياد خالد، الذى وافته المنية بمستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة أمس الاثنين.

يذكر أن الطفل زياد خالد كان يتلقى علاجه بقسم الغسيل الكلوى بمستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة، وقام الدكتور خالد عبد الغفار باصطحابه أثناء جولته الافتتاحية لعدد من الوحدات الطبية بالمستشفى بعد تجديدها، حيث طلب الوزير مشاركة الطفل زياد فى قص الشريط إيذانا بافتتاح الوحدات الجديدة، وذلك على هامش مشاركة الوزير فى فعاليات الملتقى الأول للطلاب الوافدين، والذى استضافته جامعة المنصورة خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الماضى.