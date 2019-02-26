وزير التعليم العالى: الجامعات تستقبل 700 ألف طالب سنويا من الثانوية العامة

كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن التكنولوجيا تحقق أكبر فائدة للدول التى بها كثافة كبيرة من الطلاب مثل مصر، موضحا أن الجامعات تستقبل سنويا 700 ألف طالب جدد من الثانوية العامة، قائلا "صعب جدا لأى دولة فى العالم أن تعتمد على تعليم بجودة عالية فى ظل هذه الأعداد الكبيرة والحل فى هذا الموضوع هو التكنولوجيا ".

وأضاف عبد الغفار، بكلمته خلال افتتاح ملتقى التعليم الذى ينظمه اتحاد الجامعات العربية اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، إن التكنولوجيا التى تطورت بسرعة على مدار السنوات والقرون الماضية تخدم التعليم والبحث العلمى، قائلا: "حاليا التطور يسير بشكل متسارع وإن لم نلحق بهذا التطور سيفوتنا قطار التقدم".

وتابع وزير التعليم العالى، أنه لابد من مناقشة كيفية استخدام التكنولوجيا العالية الجودة فى التعليم لأن ذلك يحقق نقلة كبيرة فى التعليم فى الدول ذات الكثافة العالية مثل مصر، موضحا أن الحلول التى يمكن تطبيقها لمواجهة البطالة وكثرة الأعداد تتمثل فى كيفية تغيير تخصصات بعض الخريجين لتخصصات تكنولوجية جديدة لإيجاد فرص العمل وخدمة قطاعات الدولة، قائلا: "مشاركة هذا النوع من المعلومات مع الخبراء فى المؤتمر قد يصدر العديد من التوصيات التى تفيد التعليم فى مصر ليكون هناك نموذج مصرى لتطبيق هذه التكنولوجيا تقدر على تحقيق الاستفادة للشباب".

وأكد أن مصر تأتى رقم 5 بين الدول التى بها قوة بشرية شبابية قادرة على دفع عجلة العمل، موضحا أنه لابد من استخدام القوة الشبابية المصرية لتأهيل كوادر فى التعليم للاستفادة منها فى كل مجالات العمل فى الدولة المصرية.

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعات المصرية بها أعضاء تدريس بنيت على أكتافهم مؤسسات عالمية، ومصر فى الفترة الحالية تستهدف استغلال هذا لخدمة أهداف التنمية بها.