وزير الاتصالات يبحث مع جوجل العالمية إنشاء مركز أبحاث بمصر

كتبت هبة السيد

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع فرانسيسكو دي باولا وزير الدولة لشؤون التحول الرقمي بأسبانيا، تم خلال اللقاء بحث دعم التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة في مجالات المدن الذكية، وانترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بناء القدرات وإنشاء مراكز تميز في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصبح مصر معبرا للتكنولوجيا الإسبانية لكل دول أفريقيا وذلك في إطار مشاركته في فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة.

وتناول اللقاء أيضا التعاون وتبادل الخبرات في مجال الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين في التحول الرقمي والشمول المالي، وسبل الاستفادة من التجربة الأسبانية في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات E health، في ظل المشروع الذى تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارتي الصحة والمالية لميكنة مشروع التأمين الصحي الشامل، كما تم بحث دعم التعاون في مجال تطوير الألعاب الرقمية من خلال إقامة ملتقى للشركات المصرية والإسبانية العاملة في هذا المجال.

وفي نهاية اللقاء وجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة لوزير الاتصالات الإسباني للمشاركة في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية والذي من المقرر أن تستضيفه مصر في أكتوبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع يواكيم كانكل المدير العام للحلول التكنولوجية بشركة سينوبسيز Synopsysالعالمية، تناول اللقاء بحث زيادة استثمارات الشركة العالمية في مصر وإنشاء أكاديمية للتدريب وإعداد الكوادر البشرية، حيث تم الاتفاق على تدريب 1000 شاب من الخريجين وطلاب المراحل النهائية بالجامعات على مجالات تصميم الدوائر الالكترونية خلال عامين.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت لقاء مع لينو كاتاروزي المدير التنفيذي لشركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تناول اللقاء بحث دعم سبل التعاون مع شركة جوجل العالمية واستعراض الخطط الاستثمارية المستقبلية لشركة جوجل العالمية في مصر وأفريقيا، حضر اللقاء مارك سوكول رئيس البنية التحتية بشركة جوجل العالمية، وجاين ستويل رئيسة قسم الكابلات بالشركة.

كما تطرق اللقاء إلى بحث التعاون مع الشركة في إنشاء "جوجل كامبس "Google Campus في القاهرة، والذي يوفر دورات تدريبية وحاضنات للشركات التكنولوجية الناشئة؛ حيث تدير شركة جوجل العالمية مقرات مشابهة في عواصم أخرى في عدد من الدول ومنها لندن ومدريد وبرلين، كما تم بحث مناقشة إمكانية التوسع في أعمال الشركة العالمية في مصر من خلال إنشاء مركز تكنولوجي للشركة العالمية في مصر "جوجل بارك".

كذلك شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء مركز أبحاث لشركة جوجل العالمية في مصر على غرار المركز الذي تم الإعلان عنه في غانا، والذي تديره شركة جوجل العالمية ويضم كبار الباحثين والمهندسين في مجال التعلم الآلي المخصصين لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لتقديم حلول ابتكارية للتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع نيك ريد الرئيس التنفيذي لشركة فودافون العالمية؛ تناول اللقاء استعراض الخطط المستقبلية للشركة لتقديم خدمات انترنت الأشياء، والتعاون في مجال المدفوعات الألكترونية من أجل المساهمة في تنفيذ خطط الدولة للوصول إلى مجتمع لا نقدي وتعزيز الشمول المالي، حضر اللقاء ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، ومناقشة خطط الشركة لتقديم خدمات الاتصالات داخل المجمعات المغلقة وخاصة بعد توقيع هذا الترخيص مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال شهر فبراير الجاري، بالإضافة إلى استعراض رؤية الشركة المستقبلية في تقديم خدمات المكالمات الصوتية المحلية.

وحضر اللقاءات عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشركة المصرية للاتصالات.