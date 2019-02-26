وزيرة الصحة تدشين أول مستشفى عائم بأسوان لخدمة محافظات الصعيد

أسوان ندى سليم - عبد الله صلاح

استقبلت الزفة النوبية كل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عقب وصولها لتدشين أول مستشفى عائم يخدم محافظات الصعيد.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن المستشفى يختص بتقديم الخدمة الطبية بالمجان للأطفال والأمهات، بمحافظات الصعيد، ويضم المستشفى تخصصات أطفال، وسمعيات، وأنف وأذن وحنجرة، وصحة إنجابية، وقلب، ورمد، وسكر وغدد صماء، وجلدية، وعظام، وأطراف صناعية، وتغذية، وأسنان، وحساسية ومناعة، ومعمل به كافة التحاليل الطبية، ووحدة للأشعة بها أشعة "موجات صوتية على القلب" وسونار، فضلاً عن صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

رصد "اليوم السابع" أولى اللقطات لأول مستشفى عائم يجوب 8محافظات يبدأ من محافظة أسوان تليها الأقصر، ثم قنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، ويختتم جولته بمحافظة الجيزة، تختص بتقديم الخدمة الطبية بالمجان للأطفال والأمهات، بمحافظات الصعيد.

ويضم المستشفى تخصصات أطفال، وسمعيات، وأنف وأذن وحنجرة، وصحة إنجابية، وقلب، ورمد، وسكر وغدد صماء، وجلدية، وعظام، وأطراف صناعية، وتغذية، وأسنان، وحساسية ومناعة، ومعمل به كافة التحاليل الطبية، ووحدة للأشعة بها أشعة "موجات صوتية على القلب" وسونار، فضلاً عن صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.