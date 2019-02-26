video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 07:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الصحة تتفقد اليوم أول مستشفى عائم بأسوان يقدم خدماته للأهالى مجانا

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:30 ص
وزيرة الصحة تتفقد اليوم أول مستشفى عائم بأسوان يقدم خدماته للأهالى مجانا وزيرة الصحة
أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
إضافة تعليق
تزور الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، محافظة أسوان  لتفقد مشروع أول مستشفى عائم، والذى يوفر الكشف المجانى للأطفال والأمهات بمختلف التخصصات مجانا، وإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج وإجراء العمليات بالمجان.
 
 
 
ومن ناحية أخرى، يتفقد الدكتور على مصليحى، وزير التموين، اليوم الثلاثاء، بعض المواقع التموينية والخدمية بمدينة كوم أمبو، برفقة اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، حيث من المقرر أن يتابع سير العمل ببعض المطاحن، كما تشمل الجولة زيارة سريعة إلى مصنع السكر بكوم أمبو، ويفتتح أحد المنافذ التجارية التى تخدم المستهلكين بالمدينة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزارة الصحة: سنتعاقد مع 700 طبيب لتشغيل الوحدات الصحية المغلقة براتب 6500 جنيه

اخبار مصر

اخبار محافظات

أسوان

اخبار اسوان

وزير التموين

محافظ اسوان




لا تفوتك
المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة