هندسة منوف الإلكترونية تبتكر جهاز معايرة لرسم القلب بالموبيل

المنوفية - فريق المحافظات

توصل فريق من طلاب قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم بهندسة منوف الإلكترونية جامعة المنوفية، والفائز بالمركز الأول فى أسبوع شباب الجامعات الدورة 12 بجامعة كفر الشيخ لعام 2019 إلى فكرة لإبتكار جهاز معايرة رسم القلب بإستخدام الموبايل ويتكون الفريق من الطالب مينا سمير بشرى، ريمون ظريف، ديفيد صبحى،عمر السيسى، كيرلس أيمن، فادى وديع، طارق أبو السعود.

أوضح الدكتور محمد إسماعيل كرار رئيس قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم بالكلية والمشرف العام على المشروع، أن الجهاز عبارة عن جهاز إلكترونى متقدم بإستخدام الميكروكنترولر ويمكن التحكم فيه عن طريق تطبيق موبايل لمعايرة أجهزة رسم القلب فى المستشفيات والمراكز الطبية بطريقة سهلة وغير مكلفة.