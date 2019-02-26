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الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:12 ص
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نيكى ينخفض بفعل ضعف أسهم آسيا ومبيعات نهاية السنة المالية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:10 ص
نيكى ينخفض بفعل ضعف أسهم آسيا ومبيعات نهاية السنة المالية مؤشر _ أرشيفية
(رويترز)
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أغلق المؤشر نيكى اليابانى منخفضا قليلا، اليوم الثلاثاء، بعدما سجل أعلى مستويات منذ منتصف ديسمبر فى وقت سابق من الجلسة، قبل أن تدفعه للهبوط خسائر الأسهم الآسيوية وضغوط بيع ما قبل نهاية السنة المالية فى آخر مارس.

وأغلق نيكى على هبوط 0.37 بالمئة ليسجل 21449.39 نقطة بعدما لامس المؤشر القياسى 21610.88 نقطة وهو مستوى لم يشهده منذ منتصف ديسمبر.

وارتفعت أسهم شركات التصدير، إثر ضعف الين مقابل الدولار فى الفترة الأخيرة، وصعد سهم مازدا موتور 0.3 بالمئة وهوندا موتور 0.1 بالمئة ونيسان موتور 0.5 بالمئة.

ونزل سهم شركة إنتاج البترول والغاز الطبيعى إنبكس كورب 3.8 بالمئة وهبط سهم شوا شل سيكيو للتكرير اثنين بالمئة، وكوسمو إنرجى هولدنجز 2.3 بالمئة إثر انخفاض حاد فى أسعار النفط، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمئة إلى 1617.20 نقطة.


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