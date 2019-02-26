ننشر أسماء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد بتنظيم "العائدون من ليبيا"

كتب إيهاب المهندس

ينشر "اليوم السابع"، أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، وذلك فى إعادة محاكمة محاكمتهم بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

المتهمان الصادر بحقهما حكما بالمؤبد هما أحمد إمام محمد، ومحمود عيد أحمد.

والمتهمون الـ3 الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة هم مصطفى عبد الوهاب، وأنور وجدى، وأحمد كامل محمد، والمتهم الصادر بحقه حكما بالسجن 3 سنوات هو يحيى محمد السيد.

والمتهمون الـ 7 الصادر بحقهم حكما بالسجن 3 سنوات هم بدرى البيومى، محمد رمضان عبد الكريم، عمرو فاروق، محمد فاروف، أشرف السيد عبد المجيد، أحمد عبد الحميد السيد، مصطفى عبد الله عبد المقصورد

وكان النائب العام أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

جدير بالذكر أن الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت فى وقت سابق بأحكام مابين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين فى القضية، وتم قبول طعن المتهمين فى شهر أكتوبر الماضى وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.