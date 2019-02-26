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الثلاثاء، 26 فبراير 2019 04:57 م
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خلال لقائه الإمام الأكبر..

نائب رئيس البرلمان الألمانى يشيد برؤية شيخ الأزهر للحوار والسلام بين الأديان والحضارات

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 04:43 م
نائب رئيس البرلمان الألمانى يشيد برؤية شيخ الأزهر للحوار والسلام بين الأديان والحضارات شيخ الأزهر الشريف ونائب رئيس البرلمان الألماني
كتب لؤى على
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، توماس أوبرمان، نائب رئيس البرلمان الألماني، والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة.
 
وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يبذل جهودًا كبيرة لنشر قيم السلام والتعايش المشترك بين أتباع الأديان في مختلف أنحاء العالم على أساس المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أن الأزهر دائما ما يطالب المسلمين في أوروبا بأن يعوا جيدا أنهم مواطنون أصلاء في مجتمعاتهم، وأن المواطنة الكاملة لا تتناقض أبدًا مع الاندماج الذى يحترم القوانين المحلية ويحافظ على الهوية الدينية.
 
وأضاف فضيلته أن الأزهر الشريف يؤمن بأهمية الحوار بين أتباع الأديان ويسعى دائما إلى ترسيخه داخل مصر وخارجها، موضحًا أن الأزهر عمل على ذلك من خلال تأسيس "بيت العائلة المصرية"، الذى يجمع في عضويته الأزهر وجميع الكنائس المصرية؛ للتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه المصريين، كما عمل على توطيد علاقاته بالمؤسسات الدينية العالمية الكبرى، كالفاتيكان وأسقفية كانتربري ومجلس الكنائس العالمي؛ بما يساهم في نشر ثقافة التسامح والعيش المشترك.
 
ومن جانبه أعرب أوبرمان عن تقديره لرؤية شيخ الأزهر للسلام والتواصل والتعايش بين الأديان والحضارات المختلفة، ولذلك فإن البرلمان الألماني حريص على معرفة رؤيته في القضايا والمشاكل المهمة، كقضايا الحريات الدينية، واندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الألماني، مشيدًا بجهود فضيلته في نشر السلام ومواجهة الإرهاب.
 
 
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