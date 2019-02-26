نائب الرئيس البرازيلى: لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضينا لغزو فنزويلا

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أعلن نائب الرئيس البرازيلى هاميلتون موراو، أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لأى تدخل عسكرى ضد فنزويلا.

وقال موراو ـ فى تصريحات صحفية من العاصمة الكولومبية بوجوتا أوردتها قناة (روسيا اليوم) مساء أمس الإثنين - إن البرازيل لن تسمح للولايات المتحدة "فى ظل أى ظرف من الظروف" باستخدام أراضيها كقاعدة لغزو فنزويلا، مؤكدًا أن بلاده ستعمل ما فى وسعها لتفادى حدوث صراع مسلح مع فنزويلا المجاورة.



وشارك موارو فى وقت سابق اليوم بالعاصمة الكولومبية، فى لقاء مجموعة "ليما" وهى كتلة من 12 دولة (11 دولة أمريكية لاتينية وكندا) تتمسك بحل الأزمة الفنزويلية بطرق سلمية.