video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائب الرئيس البرازيلى: لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضينا لغزو فنزويلا

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 04:00 ص
نائب الرئيس البرازيلى: لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضينا لغزو فنزويلا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن نائب الرئيس البرازيلى هاميلتون موراو، أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لأى تدخل عسكرى ضد فنزويلا.

وقال موراو ـ فى تصريحات صحفية من العاصمة الكولومبية بوجوتا أوردتها قناة (روسيا اليوم) مساء أمس الإثنين - إن البرازيل لن تسمح للولايات المتحدة "فى ظل أى ظرف من الظروف" باستخدام أراضيها كقاعدة لغزو فنزويلا، مؤكدًا أن بلاده ستعمل ما فى وسعها لتفادى حدوث صراع مسلح مع فنزويلا المجاورة.


وشارك موارو فى وقت سابق اليوم بالعاصمة الكولومبية، فى لقاء مجموعة "ليما" وهى كتلة من 12 دولة (11 دولة أمريكية لاتينية وكندا) تتمسك بحل الأزمة الفنزويلية بطرق سلمية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إدارة ترامب: أيام نيكولاس مادورو فى حكم فنزويلا "معدودة"

فنزويلا على حافة الانهيار.. مخاوف من اندلاع حرب أهلية بسبب المساعدات الإنسانية الأمريكية.. قلق بعد انشقاق 100 عسكرى فى جيش كاراكاس.. وواشنطن تعلن الحرب على البلد الكاريبى: أيام مادورو معدودة.. وبنس يلتقى جوايدو

الاتحاد الأوروبي يؤكد تمسكه بالحل السياسي للأزمة في فنزويلا

كولومبيا

فنزويلا

سياسة

نيكولاس مادورو




لا تفوتك
المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة