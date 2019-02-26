ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط-فريق المحافظات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و6 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة 1024 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 56280 من البضائع العامة منها 133 سيارة نقل محملة بـ6947 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 113191 بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 19335 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 550 طن فوسفات و2300 طن كوارتز.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 470 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 199 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1454 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22587 طن حديد و6500 طن خردة و12250 طن قمح و1344 طن خشب و251 طن جرارات و2450 طن عدس و4301 طن فول .