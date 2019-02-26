منظمة التعاون الإسلامى تعقد اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع فى كشمير

إسلام اَباد (أ ش أ)

تعقد منظمة التعاون الإسلامى فى جدة اليوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا لبحث مستجدات الأوضاع والاضطرابات فى إقليم كشمير.

وذكرت صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية، عبر موقعها الإلكترونى، أن الاجتماع من المقرر أن يعقد بناءً على طلب باكستان إثر تدهور وضع حقوق الإنسان فى إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين فى أعقاب هجوم "بلوامه".

كانت الهند قد اتهمت باكستان بالتورط فى هجوم "بلوامه" الذى راح ضحيته ما يزيد على 60 جنديًا هنديًا.

وأعلنت باكستان فجر اليوم أن مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوى فوق "خط المراقبة" فى كشمير الذى يمثل عمليا خط الحدود فى هذه المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، مؤكدة أن مقاتلاتها تصدت للطائرات الهندية وأرغمتها على العودة .