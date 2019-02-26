منشقون عن نظام كوريا الشمالية يكشفون تفاصيل مروعة عن إعدامات "كيم"

كتبت رباب فتحى

قبل ساعات من عقد القمة الثانية بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ونظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون، فى فيتنام، سلط موقع "سكاى نيوز" الضوء على كشف منشقين عن نظام كوريا الشمالية، تفاصيل "مروعة" بشأن عمليات الإعدام التي تعرض لها عدد من المسئولين في البلاد بأمر من الزعيم كيم جونج أون.

ويقول كانج شيول هوان، وهو مسئول أمني منشق عن كوريا الشمالية، إنه حضر في سنة 2013، إعداما لموظفين كبيرين عن طريق استخدام ثماني أسلحة مضادة للطائرات.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الشخصين اللذين أعدما حينها كانا مقربين من زوج عمة الزعيم، جانج سونج ثايك الذي تمت تصفيته بدوره في السنة نفسها.

وتم إرغام جانج الذي كان مسئولا كبيرا في الدولة، على متابعة إعدام الزميلين المقربين منه، ويضيف المصدر أن عددا من القطع الحديدية جرى وضعها في فمي الراحلين قبل التنفيذ.

وبعد مدة قصيرة، تم سكب الدم على وجه زوج العمة ثم أغمي عليه في المشهد المروع، وفي العام نفسه، أعدم أيضا بسلاح مضاد للطائرات.

وذكر المسئول المنشق أن زوج عمة الزعيم تم إعدامه عن طريق قاذفة نار، وأضاف أنه تعرض للإحراق لأنه كان مكروها من طرف كيم جونج أون.

وأضاف أن مسئولا آخر وزوجته تمت تعريتهما ثم تركا لمصيرهما أمام مجموعة من الكلاب إلى أن فارقا الحياة من جراء ما تعرضا له من إصابات خطيرة.