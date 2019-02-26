مميش من سول:لدينا 3ترسانات لبناء السفن وفرص استثمار واعدة بالمنطقة الاقتصادية

كتبت- هبة حسام

التقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رئيس وزراء كوريا الجنوبية، لى ناك-يون، خلال زيارته إلى العاصمة الكورية "سول".

وخلال اللقاء، الذى حضره الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، استعرض "مميش" الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية والحوافز المقدمة للمستثمرين.

وأشار الفريق، إلى اهتمام المنطقة بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات وخاصة مع عودة مرسيدس للعمل بالعين السخنة فى منطقة القناة.

وأضاف مميش فى بيان له من "سول" اليوم الثلاثاء، أن المنطقة الاقتصادية واعدة وتحتوى على موقع مميز يصل إلى جميع الأسواق من خلال قناة السويس، حيث تتضمن 6 موانئ بحرية، لافتا إلى أن الإقبال كبير عليها لوجود مصادر طاقة وبنية تحتية وحاليا يوجد 161 شركة تعمل بالمنطقة، كما يتم التركيز على صناعة بناء السفن لوجود 3 ترسانات بالمنطقة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكورى، إن كوريا تود المشاركة مع مصر فى صناعة بناء السفن فى منطقة قناة السويس، والتى تعد منطقة استراتيجية واعدة، كما أن الشركات الكورية ستستفيد من هذا.

وكان وزيرا الاستثمار والمالية، قد نقلا فى بداية اللقاء برئيس الوزراء الكورى، تحيات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وفى هذا الإطار، أكد لى ناك-يون، تقدير بلاده لعلاقاتها المتميزة مع مصر، فى ظل الدور الذى تقوم به فى منطقة الشرق الأوسط لترسيخ الاستقرار والسلام والتنمية.

وأشار إلى تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة حجم الاستثمارات الكورية فى ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادى واصلاحات اقتصادية وتشريعية، لاسيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفى مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهنى والتعليم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اعتزاز مصر بالعلاقات القوية التى تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة والتعاون الاقتصادى المتميز بين البلدين والنماذج الناجحة التى تقدمها الاستثمارات الكورية فى مصر.

وأعربت الوزيرة، عن تطلع مصر لمزيد من تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة، خاصة فى ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر وتطوير البنية الاساسية على نطاق واسع بما يعزز من بيئة الاستثمار.

ومن جهته، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود الحكومة فى الاصلاح الاقتصادى، وأحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى ومعدلات النمو والتطورات الاقتصادية والمالية.