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مقتل طالب على يد 4 من زملائه لفشله فى سرقة والدته لشراء المخدرات بالدقهلية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 07:14 م
مقتل طالب على يد 4 من زملائه لفشله فى سرقة والدته لشراء المخدرات بالدقهلية جثة- أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقى تلميذ بالاعدادية بناحية دقادوس بميت غمر ، مصرعه على يد 4 من زملائه طعنوه بالسكين ، بعدما فشل فى سرقة والدته لشراء مخدر البانجو ، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق 

تلقي اللواء محمد حجي ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش ، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى الرائد محمد الهلالى،  رئيس مباحث بندر ميت غمر ، بالعثور على جثة شاب في الثالثة عشر من عمرة به عدة طعنات نافذة ،وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد شوقي ،  رئيس مباحث المديرية، وكشفت التحريات إلى ارتباط الطالب برفقاء سوء خلال الفترة الأخيرة، وبالقبض عليهم انكروا رؤية الطالب، وبعد سماع عدد من الشهود أكدوا أن اخر ظهور للمجنى عليه ، كان مع هؤلاء الطلاب وبعد تضييق الخناق عليهم اعترفوا بقيامهم بقتل "  محمد . خ .  13 سنة "  بعد ان طلبوا منه سرقة مبلغ من والدته لشراء المخدرات ، ولكنه فشل بعدما ضبطته والدته و نهرته، فعاد اليهم بدون أموال. مما نشب خلاف بينهم وتطور إلى اضطرهم الى ضربه، و قاموا بطعنه بسكين عدة طعنات حتى لقي مصرعه ،واعترف كلا من " كريم ا. 16 سنة، و " ابراهيم ف. 16 سنة، و "حسام ا. 17 سنة، . و "  عبد الرحمن ا. 15 سنه  "انهم قتلوا صديقهم الصغير  بعد أن سيطرت المخدرات على عقلهم، تم تحرير المخضر 1797 لسنة 2019 جنح ميت غمر وجارى عرضهم على النيابة العامة .

 

 

 


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