مقتل طالب على يد 4 من زملائه لفشله فى سرقة والدته لشراء المخدرات بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى تلميذ بالاعدادية بناحية دقادوس بميت غمر ، مصرعه على يد 4 من زملائه طعنوه بالسكين ، بعدما فشل فى سرقة والدته لشراء مخدر البانجو ، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق

تلقي اللواء محمد حجي ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش ، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى الرائد محمد الهلالى، رئيس مباحث بندر ميت غمر ، بالعثور على جثة شاب في الثالثة عشر من عمرة به عدة طعنات نافذة ،وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد شوقي ، رئيس مباحث المديرية، وكشفت التحريات إلى ارتباط الطالب برفقاء سوء خلال الفترة الأخيرة، وبالقبض عليهم انكروا رؤية الطالب، وبعد سماع عدد من الشهود أكدوا أن اخر ظهور للمجنى عليه ، كان مع هؤلاء الطلاب وبعد تضييق الخناق عليهم اعترفوا بقيامهم بقتل " محمد . خ . 13 سنة " بعد ان طلبوا منه سرقة مبلغ من والدته لشراء المخدرات ، ولكنه فشل بعدما ضبطته والدته و نهرته، فعاد اليهم بدون أموال. مما نشب خلاف بينهم وتطور إلى اضطرهم الى ضربه، و قاموا بطعنه بسكين عدة طعنات حتى لقي مصرعه ،واعترف كلا من " كريم ا. 16 سنة، و " ابراهيم ف. 16 سنة، و "حسام ا. 17 سنة، . و " عبد الرحمن ا. 15 سنه "انهم قتلوا صديقهم الصغير بعد أن سيطرت المخدرات على عقلهم، تم تحرير المخضر 1797 لسنة 2019 جنح ميت غمر وجارى عرضهم على النيابة العامة .