مطالبات برلمانية لجهاز حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات ضد شركة "فيليب موريس"

كتب محمد السيد

أكد اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن البرلمان لن يسمح للشركات التى تسعى لإجهاض الصناعة المصرية، وذلك مثلما تسعى إليه الشركة الأمريكية "فيليب موريس".

وأضاف يحيى كداوانى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون المصرى يحكمنا وهناك أيضا اتفاقيات دولية تحكمنا، مشددا على ضرورة تنفيذ القانون بشأن ما يتردد عن مخالفات شركة "فيليب موريس".

وطالب اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، جهاز حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات ضد شركة "فيليب موريس"، وضد الشركات التى لها أدوار خفية فى محاولات إجهاض الصناعة الوطنية.