مصرع بائع على يد مجهولين أطلقوا النار عليه فى سوهاج بسبب خلافات سابقة

سوهاج - فريق المحافظات

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج برئاسة الرائد محمد عبد السلام رئيس مباحث مركز شرطة طما بالإنابة جهودهم من أجل إلقاء القبض على بعض الأشخاص قاموا بإطلاق أعيرة نارية على بائع أثناء وقوفه بالشارع مما نتج عنه مقتله فى الحال.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوفاة بائع عقب قيام بعض الأشخاص بإطلاق النار عليه والهروب مستخدمين سيارة.

وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما، وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد محمد عبد السلام رئيس مباحث مركز شرطة طما بالإنابة بقيام بعض الأشخاص يستقلون سيارة بإطلاق أعيرة نارية على البنجاوى. أ. م 30 سنة بائع فاكهة متجول، مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته تم نقل الجثة إلى مستشفى طما المركزى.

وأشارت التحريات الأولية أن الواقعة بسبب خلافات سابقة منذ ما يقرب من عام بين المجنى عليه وأبناء عمومة مرتكبى الواقعة جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.