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مسئول عراقى: "قسد" تحتجز 1000 عنصر من داعش يحملون الجنسية العراقية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:40 ص
مسئول عراقى: "قسد" تحتجز 1000 عنصر من داعش يحملون الجنسية العراقية قوات سوريا الديمقراطيه ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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كشف مصدر استخباراتى عراقى، اليوم الثلاثاء، عن وجود ألف عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابى يحملون الجنسية العراقية معتقلون لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التى تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن عناصر تنظيم داعش الذين سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، سيتم تسليمهم إلى القوات الأمنية العراقية على دفعات، مبينا أن عددهم يصل إلى ألف عنصر وجميعهم يحملون الجنسية العراقية.

وأضاف "لا توجد حتى الآن أى معلومات إذا ما كان بين هؤلاء الألف أى من حملة الجنسيات الأجنبية أم لا، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم دفعة جديدة من عناصر داعش للحكومة العراقية.

 


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