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مدير المنظمة العربية للطيران يزور الأكاديمية التونسية الفرنسية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:05 م
مدير المنظمة العربية للطيران يزور الأكاديمية التونسية الفرنسية مدير المنظمة العربية للطيران يزور الاكاديمية التونسية الفرنسية
كتب هانى عثمان
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زار المهندس عبد النبي منار، مدير عام المنظمة العربية للطيران المدنى، برفقة المهندس محمد رجب، خبير الملاحة والسلامة الجوية بالمنظمة، الأكاديمية التونسية الفرنسية للتكوين فى أمن الطيران المدنى، الممثلة من خلال المركز الإقليمى للتدريب فى أمن الطيران لمنظمة الطيران المدنى الدولى "الإيكاو" العضو الكامل فى برنامج ترينر بلاس للإيكاو بالجمهورية التونسية، وذلك يومى 20 و21 فبراير 2019.

خلال الزيارة، تباحث الطرفان فى سبل التعاون والتنسيق المشترك فى مجال التدريب، فى ظل مذكرة التعاون الموقعة منذ 2015، ومدى مواكبتها لاحتياجات المؤسسات العربية العاملة فى مجال الطيران المدنى.

تأتى الزيارة لتعزيز مكانة التدريب والتأهيل فى كل السياسات الاستراتيجية لقطاع الطيران المدنى الذى يعرف تطورات وتحولات متسارعة، تستدعى إعادة التأهيل والتدريب المستمر للموارد البشرية، خاصة فى الجانب الفنى للتعامل مع الآليات والمعدات والتجهيزات التكنولوجية الدقيقة، لتشغيلها وصيانتها بالشكل الأمثل وبالجودة المطلوبة.

كما التقى المدير العام، مع وزير النقل بحضور مدير عام الطيران المدنى التونسى، حيث تباحثا أخر المستجدات فى مجال الطيران المدنى، ومجالات الدعم الممكن تقديمها من قبل المنظمة العربية للطيران المدنى، قصد المساهمة فى الرفع من مستوى السلامة الجوية.

في السياق ذاته، قام المدير العام، بزيارة لشركة الخطوط التونسية، حيث التقى على الميعاوى المدير العام المساعد وجمال الشريقى، الكاتب العام للخطوط التونسية برفقة المهندسة بثينة خلاص، مديرة مركز التكوين لشركة الخطوط التونسية، حيث تباحثا فى مجالات الدعم الممكن تقديمه من قبل المنظمة العربية للطيران المدنى للشركة قصد تأهيل العاملين بها للرفع من مستوى السلامة الجوية.

جدير بالذكر، أن المنظمة العربية للطيران المدنى هي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية من أولويات أهدافها وضع تخطيط عام للطيران، وإطار للعمل المشترك لسلطات الطيران المدنى العربية، والعمل على تنمية وتطوير الطيران العربى ليستجيب لحاجيات الأمة العربية، بما فى ذلك التكوين وتأهيل العاملين فى قطاع الطيران المدنى.

 
 

 


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