مدون إماراتى : السيسى سبب رئيس لاختلال عقل أردوغان وفقدانه لأعصابه

كتب آسر أحمد

علق المدون الإماراتى إبراهيم بهزاد، على الانتقادات التى وجهها رجب طيب أردوغان ،الرئيس التركى للدول الأوربية التى شاركت فى مؤتمر القمة العربية الأوروبية التى استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة الدول الأوربية.

وقال بهزاد ، فى تغريدة عبر حسابه الشخصى "أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي ، هو السبب الرئيسي لاختلال عقل اردوغان وفقده لأعصابه"، مضيفاً "تحيا مصر".



ابراهيم بهزاد

ونجحت القمة العربية – الأوروبية التى انعقدت فى شرم الشيخ ، على مدار يومين تحت شعار "فى استقرارنا نستثمر"، وبعثت مصر من خلالها برسائل قوية لكل دول العالم أن مصر ستظل صاحبة الدور المحورى والاستراتيجى للمنطقة العربية والأفريقية والأوروبية .