video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محمد بن زايد يصل كوريا الجنوبية ويزور نصب مقبرة سيول التذكارى..صور

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:37 ص
محمد بن زايد يصل كوريا الجنوبية ويزور نصب مقبرة سيول التذكارى..صور محمد بن زايد يزور النصب التذكارى فى سيول
كتبت - هبة مكى
إضافة تعليق
وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، فى زيارة تستغرق يومين وتشمل لقاء مع الرئيس مون جيه-إن. 
 
محمد بن زايد فى زيارته لكوريا اليوم (1)
محمد بن زايد فى زيارته لكوريا الجنوبية اليوم 

وقال الشيخ محمد بن زايد، فى تغريدة على توتير، "وصلت إلى كوريا الصديقة فى زيارة متجددة لبلد تجمعنا به علاقات استراتيجية قوية، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون والشراكات البناءة لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين".

محمد بن زايد فى زيارته لكوريا اليوم (2)
محمد بن زايد فى زيارته لكوريا الجنوبية اليوم 

وزار بن زايد النصب التذكارى فى "مقبرة سيول الوطنية" فى كوريا، وقال أنه معلم وطنى يرمز إلى الوفاء والتقدير لتضحيات الشعب الكورى والتى كانت سبباً فى انطلاقة كوريا نحو التقدم والنجاح والريادة.

محمد بن زايد فى زيارته لكوريا اليوم (3)
محمد بن زايد فى زيارته لكوريا الجنوبية اليوم 
 
وتهدف زيارة الشيخ محمد بن زايد، على النطاق الواسع، إلى تطوير العلاقات بين البلدين وفقا لما ذكره وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية، تشونج واديه، أن زيارة ولى العهد تهدف على النطاق الواسع الى تطوير العلاقات بين البلدين.
 
محمد بن زايد فى زيارته لكوريا اليوم (4)
استقبال محمد بن زايد فى كوريا الجنوبية

وطورت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة علاقتهما إلى "علاقة الشراكة الاستراتيجية الخاصة" أثناء زيارة الرئيس مون إلى الإمارات فى مارس عام 2018.

محمد بن زايد فى زيارته لكوريا اليوم (5)
محمد بن زايد فى زيارته لكوريا الجنوبية اليوم 
 
محمد بن زايد فى زيارته لكوريا اليوم (7)
محمد بن زايد فى زيارته لكوريا الجنوبية اليوم 

محمد بن زايد فى زيارته لكوريا اليوم (8)
محمد بن زايد فى زيارته لكوريا الجنوبية اليوم 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد بن زايد ينعى رئيس المجلس الاستشارى الوطنى بالإمارات

رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين فى وفاة الأميرة أضواء بنت عبد العزيز

ضاحى خلفان: محمد بن زايد أحدث ثورة فى التخطيط الإستراتيجى لإمارة أبو ظبى

محمد بن راشد ومحمد بن زايد: حب الكويت وأهلها محفور فى قلوبنا

محمد بن زايد

ولى عهد أبوظبى

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

كوريا الجنوبية

اليوم السابع بلس

الأمارات




لا تفوتك
المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة