محمد بن زايد يصل كوريا الجنوبية ويزور نصب مقبرة سيول التذكارى..صور

محمد بن زايد فى زيارته لكوريا الجنوبية اليوم
وقال الشيخ محمد بن زايد، فى تغريدة على توتير، "وصلت إلى كوريا الصديقة فى زيارة متجددة لبلد تجمعنا به علاقات استراتيجية قوية، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون والشراكات البناءة لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين".
محمد بن زايد فى زيارته لكوريا الجنوبية اليوم
وزار بن زايد النصب التذكارى فى "مقبرة سيول الوطنية" فى كوريا، وقال أنه معلم وطنى يرمز إلى الوفاء والتقدير لتضحيات الشعب الكورى والتى كانت سبباً فى انطلاقة كوريا نحو التقدم والنجاح والريادة.
زرت النصب التذكاري في "مقبرة سيؤول الوطنية" في كوريا.. معلم وطني يرمز إلى الوفاء والتقدير لتضحيات الشعب الكوري والتي كانت سبباً في انطلاقة كوريا نحو التقدم والنجاح والريادة. pic.twitter.com/l88MP4n9CW— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 26, 2019
محمد بن زايد فى زيارته لكوريا الجنوبية اليوم
استقبال محمد بن زايد فى كوريا الجنوبية
وطورت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة علاقتهما إلى "علاقة الشراكة الاستراتيجية الخاصة" أثناء زيارة الرئيس مون إلى الإمارات فى مارس عام 2018.
محمد بن زايد فى زيارته لكوريا الجنوبية اليوم
محمد بن زايد فى زيارته لكوريا الجنوبية اليوم
محمد بن زايد فى زيارته لكوريا الجنوبية اليوم
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