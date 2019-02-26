محمد بن زايد يزور الجمعية الوطنية الكورية ويلتقى قياداتها.. صور

كتبت ريهام عبد الله

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، الجمعية الوطنية الكورية، والتقى قياداتها، مؤكدا أن العلاقات البرلمانية جزء وثيق من العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوريا الجنوبية.

وقال بن زايد: "سعدت بزيارة الجمعية الوطنية الكورية ولقاء قياداتها.. العلاقات البرلمانية جزء مهم من علاقاتنا الوثيقة وإحدى الروافد الأساسية لإثراء المصالح المشتركة بين بلدينا وشعبينا الصديقين".



الشيخ محمد بن زايد



محمد بن زايد



ولى عهد أبو ظبى

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، فى زيارة تستغرق يومين وتشمل لقاء مع الرئيس مون جيه-إن.