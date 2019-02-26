محافظ قنا يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة فرشوط

قنا - وائل محمد

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، جولة تفقدية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة فرشوط لمتابعة الموقف التنفيذى وسير العمل بتلك المشروعات رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استهل الهجان جولته بتفقد محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة فرشوط بطاقة 30 الف م3 / يوم بتكلفة مالية بلغت 250 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المحطة تتكون من 14 حوض " 2 لاهوائى، 4 ترددى، 8 انضاج " ومن المقرر عمل توسعات مستقبلية بالمحطة لتضم 21 حوض بطاقة اجمالية تصل إلى 45 الف م٣ / يوم لخدمة 190 الف مواطن من اهالى مدينة فرشوط والقرى التابعة لها، مضيفا أنه سيتم الاستفاده من المياه المعالجة فى زراعة الغابة الشجرية الواقعة على مساحة 1283 فدان من خلال الرى بالتنقيط حيث تم الانتهاء من مد شبكات الرى الفرعية وجارى توصيل خط الرى الرئيسى بنسبة تنفيذ 50٪ ومن المقرر الانتهاء منه خلال سبتمبر المقبل.



وتابع محافظ قنا جولته بتفقد الأعمال النهائية التى تجرى بمحطة مياه الشرب المرشحة بمدينة فرشوط المقامة على مساحة 15 ألف متر، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 98 ٪ وجارى البدء فى تجارب التشغيل لحين الانتهاء من توصيل خط المياه اسفل السكة الحديد عبر الدفع النفقى ومن المقرر بدء تشغيل المحطة وضخ المياه للأهالى بمدينة فرشوط وقراها فى 30 مارس المقبل.



جدير بالذكر، أن المحطة تعد الأولى من نوعها على مستوى الصعيد من حيث النظام المتبع فى تنقية المياه "Urtla Firtlation" وتصل طاقتها الانتاجية إلى 400 لتر / ثانية بتكلفة إجمالية 270 مليون جنيه، ومن المقرر رفع كفائتها مستقبلا لتصل طاقتها الانتاجية إلى 800 لتر / ثانية بهدف تلبية الطلب المتزايد على المياه النقية نتيجة للزيادة المطردة فى عدد السكان.