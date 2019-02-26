محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى للمستشفى العام المقام بتكلفة مليار جنيه

قنا - وائل محمد

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، جولة إلى مدينة نجع حمادى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إحلال وتجديد المستشفى العام ومشروع إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة رافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وبدأ "الهجان" جولته بمتابعة أعمال الإنشاء والتطوير التى تجرى بمستشفى نجع حمادى العام والتى يتم تطويرها ضمن مشروع إحلال وتجديد 3 مستشفيات على مستوى المحافظة "أبوتشت – نجع حمادى – دشنا "، والذى بدأ تنفيذه فى يوليو عام 2015 تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه .

وأوضح الهجان أنه يجرى إحلال وتجديد المستشفى على مساحة 3800 م2 بتكلفة مالية تصل إلى 310 ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى الرئيسى للمستشفى المكون من 6 طوابق وكذا الأعمال الخاصة بتركيب "أجهزة الإنذار - الكهرباء – الغاز - أجهزة الإطفاء"، ويجرى العمل فى تركيب سيراميك الأرضيات والحوائط كما يجرى العمل فى إنشاءات المبنى الملحق والذى يتكون من 6 طوابق أيضا بنسبة تنفيذ لإجمالى الأعمال بلغت 31٪ مضيفا أنه سوف يتم تطوير مبنى المقر المؤقت لقسم الغسيل الكلوى على مساحة 650 م2 ضمن مشروع إحلال وتجديد المستشفى.

وذكر المحافظ أن المستشفى سوف تضم 126 سريرا بالإضافة إلى قسم للاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة وقسم العلاج الطبيعى وقسم الحضّانات وقسم العمليات الجراحية "5 غرف عمليات – 8 أسرّة للإفاقة" وقسم الغسيل الكلوى وبه 34 ماكينة غسيل بالإضافة إلى 4 معامل وعدد 2 صيدلية والمكاتب الإدارية واستراحات الأطباء والممرضين، مضيفا أنه سيتم إلحاق مدرسة للتمريض بالمستشفى تضم 4 فصول.

واختتم الهجان جولته بتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة هو الصناعية المقام على مساحة 300 ألف متر مربع والذى تم تخصيصها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة 13 مجمعا صناعيا بـ12 محافظة من محافظات الجمهورية بهدف دعم قطاع الصناعة وتحقيق تنمية صناعية بما يسهم فى زيادة نسبة الناتج المحلى ومن ثم زيادة الصادرات وخفض الواردات، مشيرا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف على تنفيذ الإنشاءات بالمجمع .