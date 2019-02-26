video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى للمستشفى العام المقام بتكلفة مليار جنيه

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:12 م
محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى للمستشفى العام المقام بتكلفة مليار جنيه جانب من الجولة
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، جولة إلى مدينة نجع حمادى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إحلال وتجديد المستشفى العام ومشروع إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة رافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وبدأ "الهجان" جولته بمتابعة أعمال الإنشاء والتطوير التى تجرى بمستشفى نجع حمادى العام والتى يتم تطويرها ضمن مشروع إحلال وتجديد 3 مستشفيات على مستوى المحافظة "أبوتشت – نجع حمادى – دشنا "، والذى بدأ تنفيذه فى يوليو عام 2015 تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه .

 وأوضح الهجان أنه يجرى إحلال وتجديد المستشفى على مساحة 3800 م2 بتكلفة مالية تصل إلى 310 ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى الرئيسى للمستشفى المكون من 6 طوابق وكذا الأعمال الخاصة بتركيب "أجهزة الإنذار - الكهرباء – الغاز - أجهزة الإطفاء"، ويجرى العمل فى تركيب سيراميك الأرضيات والحوائط كما يجرى العمل فى إنشاءات المبنى الملحق والذى يتكون من 6 طوابق أيضا بنسبة تنفيذ لإجمالى الأعمال بلغت 31٪ مضيفا أنه سوف يتم تطوير مبنى المقر المؤقت لقسم الغسيل الكلوى على مساحة 650 م2 ضمن مشروع إحلال وتجديد المستشفى.

وذكر المحافظ أن المستشفى سوف تضم 126 سريرا بالإضافة إلى قسم للاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة وقسم العلاج الطبيعى وقسم الحضّانات وقسم العمليات الجراحية "5 غرف عمليات – 8 أسرّة للإفاقة" وقسم الغسيل الكلوى وبه 34 ماكينة غسيل بالإضافة إلى 4 معامل وعدد 2 صيدلية والمكاتب الإدارية واستراحات الأطباء والممرضين، مضيفا أنه سيتم إلحاق مدرسة للتمريض بالمستشفى تضم 4 فصول.

واختتم الهجان جولته بتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة هو الصناعية المقام على مساحة 300 ألف متر مربع والذى تم تخصيصها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة 13 مجمعا صناعيا بـ12 محافظة من محافظات الجمهورية بهدف دعم قطاع الصناعة وتحقيق تنمية صناعية بما يسهم فى زيادة نسبة الناتج المحلى ومن ثم زيادة الصادرات وخفض الواردات، مشيرا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف على تنفيذ الإنشاءات بالمجمع .

 

IMG_6263
 

 

IMG_6280
 

 

IMG_6315
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ قنا يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة فرشوط

اخبار مصر

المستشفيات العام بقنا

قنا اليوم

مركز نجع حمادى

محافظ قنا




لا تفوتك
المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة