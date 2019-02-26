محافظ المنوفية يضع حجر أساس إنشاء جناح توسعة مدرسة الاستقلال الابتدائية بمنوف

المنوفية _محمد فتحى

قام اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بوضع حجر الأساس لإنشاء جناح توسعة لمدرسة الاستقلال الابتدائية بقرية زاوية رازين بمركز ومدينة منوف، بحضور وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس مركز ومدينة منوف، والدكتورة غادة جبريل المدير التنفيذى لمكتب المنوفية والغربية وكفر الشيخ لمؤسسة مصر الخير، ورئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، ومدير المسئولية المجتمعية بالبنك الأهلى، وأيمن معاذ ونبيل شاهين عضوى مجلس النواب.

وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن المدرسة تقع على مساحة 264 م2 وتضم 12 فصلا.

وأوضحت المدير التنفيذى لمكتب المنوفية والغربية وكفر الشيخ لمؤسسة مصر الخير، أن مؤسسة مصر الخير تقوم بتحسين البنية التحتية بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية مشيرة إلى أنه جارى تطوير وصيانة مدرسة زاوية رازين الإعدادية المشتركة وكذا تنفيذ برامج تدريبية لبناء وتنمية قدرات جميع العاملين بمدارس القرية، كما تقوم المؤسسة بتوفير زى مدرسى وأدوات كتابية للطلاب بالقرية بالمجان.

وأكد محافظ المنوفية حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية فى صدارة محافظات الجمهورية.

وفى ذات السياق تفقد محافظ المنوفية محطة معالجة المياه الجديدة بصنصفط وأستمع إلى شرح تفصيلى من مدير المحطة عن كيفية سير العمل موضحًا أن المحطة صممت بقوة تصميمية 270م3/الساعة وتعمل بطاقة فعلية 200م3/الساعة وتخدم قريتى "زاوية رازين وصنصفط "، كما أشار إلى أنة تم التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومؤسسة مصر الخير لتحسين جودة مياه الشرب بالقرية ومد وإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى بالقرية.

وشدد عباس، على اهتمام المحافظة برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن بجميع القطاعات مشيرًا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود المعنية بالدولة ومشيدا بدور مؤسسة مصر الخير مما يعزز قيم المشاركة الاجتماعية كشريك أساسى للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.