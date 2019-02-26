محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع القومى للمرأة (صور)

الدقهلية - شريف الديب

وقعت محافظة الدقهلية والمجلس القومى للمرأه اليوم، بروتوكول تعاون بينهم، يهدف الى أن تكون محافظة الدقهلية صديقه لمتحدى الإعاقه، وذلك من خلال القيام بتنفيذ عدد من الأعمال التى تجعل متحدى الإعاقه يمارسون حياتهم بسهولة ويسر فى مقدمتها أماكن الصعود والنزول من وإلى المبانى الحكوميه والمدارس والمستشفيات والمراكز الطبيه، وكذلك توفير الموظفين الذين يؤدون الخدمات المتعلقه لمتحدى الإعاقه وتوفيرا لوقتهم وجهدهم، يأتى ذلك فى إطار خطه المحافظه لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التى تقدمها الدوله بمختلف المجالات.

وقال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إن أن أبناؤنا من متحدى الإعاقه يحتاجون إلى كل الرعايه والاهتمام وإدماجهم فى الحياة ووسط جميع المواطنين حتى يشعرون بأنهم مواطنون عاديون يمارسون الحياة بشكل طبيعى دون عوائق أو مشكلات، وأن من هؤلاء متفوقون ومبدعون وقادرون على القيام بأعمال مختلفه ينجحون فيها ويحققون إنجازات تفوق مايحققه المواطنون الأسوياء، وعقب إنتهاء مراسم توقيع البروتوكول أهدى الدكتور كمال شاروبيم درع المحافظه لمايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأه كما قامت رئيس المجلس بأهداء درع المجلس لمحافظ الدقهلية .



محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول مع المجلس القومى للمرأة



محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول مع المجلس القومى للمرأة