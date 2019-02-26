محافظ الجيزة يوجه بالتأكد من سلامة العقارات المجاورة لعقار بولاق الدكرور

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه فور انهيار العقار الكائن بـ7 ش عبد الحميد المنوفى بمنطقة همفرست بحى بولاق الدكرور، تم تكليف كلا من رئيس مدينة الجيزة ورئيس حى بولاق الدكرور بتفقد ومعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار للاطمئنان على سلامتهم الانشائية وعدم تأثرهم بانهيار العقار والاطمئنان على سلامة المقيمين فيهم حرصا من المحافظة على سلامه مواطنيها.

وتلقت محافظة الجيزة بلاغا بحدوث تصدعات بعقار مكون من دور أرضى وأربع أدوار والكائن ب7 ش عبد الحميد المنوفى بمنطقة همفرست بحى بولاق الدكرور وتم على الفور اخلاء العقار من قاطنيه والبالغ عددهم أسرة واحدة، أمس الإثنين، وذلك حفاظا على سلامتهم قبل انهيار العقار اليوم.

ووجه راشد بتوفير كافه الاحتياجات اللازمة للأسرة التى كانت تقطن بالعقار.