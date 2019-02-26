video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يوجه بالتأكد من سلامة العقارات المجاورة لعقار بولاق الدكرور

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:30 م
محافظ الجيزة يوجه بالتأكد من سلامة العقارات المجاورة لعقار بولاق الدكرور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه فور انهيار العقار الكائن بـ7 ش عبد الحميد المنوفى بمنطقة همفرست بحى بولاق الدكرور، تم تكليف كلا من رئيس مدينة الجيزة ورئيس حى بولاق الدكرور بتفقد ومعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار للاطمئنان على سلامتهم الانشائية وعدم تأثرهم بانهيار العقار والاطمئنان على سلامة المقيمين فيهم حرصا من المحافظة على سلامه مواطنيها.

وتلقت محافظة الجيزة بلاغا بحدوث تصدعات بعقار مكون من دور أرضى وأربع أدوار والكائن ب7 ش عبد الحميد المنوفى بمنطقة همفرست بحى بولاق الدكرور وتم على الفور اخلاء العقار من قاطنيه والبالغ عددهم أسرة واحدة، أمس الإثنين، وذلك حفاظا على سلامتهم قبل انهيار العقار اليوم.

ووجه راشد بتوفير كافه الاحتياجات اللازمة للأسرة التى كانت تقطن بالعقار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حى بولاق الدكرور: العقار المنهار خرَّبه مالكه وصدر له قرار إزالة أمس

الجيزة

اخبار الجيزة

انهيار عقار

بولاق




لا تفوتك
رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة